Coronavirus, il centrocampista del Granada Herrera positivo al test sierologico

Il test seriologico ha rivelato che Yangel Herrera, centrocampista del Granada, è il terzo caso di coronavirus in Liga. Come Lodi dell'Atletico Madrid e Remiro della Real Sociedad, anche il venezuelano è asintomatico. Visto che la carica virale è ancora presente, non si allenerà al centro sportivo e resterà in quarantena, poi nei prossimi giorni effettuerà nuovi test.