Coronavirus. Il decreto aprile si arricchisce: stop ai licenziamenti per due mesi. Bonus autonomi

Arrivano novità, come parzialmente annunciato dal Premier Conte ieri sera, sul decreto aprile, che dovrebbe essere approvato in settimana dal Consiglio dei ministri e poi cominciare il suo iter parlamentare. Queste le linee guida riportate dal Corriere della Sera:

- Nuovi bonus baby sitter (da 600 euro) e bonus per autonomi portato fino a 800 euro.

- Altri giorni di congedi speciali per i genitori da utilizzare fino a settembre.

- Stop ai licenziamenti per altri due mesi e arrivano altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga, oltre a contributi per badanti e colf e al reddito di emergenza per chi non ha altre forme di introiti (400 euro per i single, 800 per il nucleo famigliare).