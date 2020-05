Coronavirus, il ministro Boccia: "Prima di giugno non ci si potrà spostare tra Regioni"

“Prima di giugno non ci si potrà spostare tra Regioni”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, ministro per le gli Affari Regionali e le Autonomie, durante il Question Time alla Camera. L’esponente del Governo ha inoltre precisato che sono già pronte le linee guida per la Fase 2, e che saranno trasmesse entro questa sera alle Regioni. In generale, inoltre, ha chiarito che anche a partire da giugno “sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà molto più complicato consentire il passaggio di cittadini da una regione a basso rischio ad una ad alto rischio”.