Coronavirus, il ministro Gualtieri: "Stanziati 2 miliardi per le strutture ricettive"

Oltre al premier Conte, anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha preso parola dopo il Consiglio dei Ministri che ha definito il testo del nuovo decreto Rilancio: “Abbiamo previsto misure importanti a sostegno delle imprese che hanno perso, nonché a protezione degli investimenti, anche sulla messa in sicurezza sismica. Abbiamo previsto misure importanti soprattutto per le strutture ricettive (alberghi e simili, ndr) per adeguarsi alle misure anti-Covid: stanziamo ben 2 miliardi per questo”.

