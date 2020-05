Coronavirus, il ministro Patuanelli: "6 miliardi per le aziende con un calo nel fatturato"

Anche il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha preso la parola in conferenza stampa da Palazzo Chigi, dopo l’approvazione del testo definitivo del Decreto Rilancio: “6 miliardi vengono destinati per gli indennizzi alle imprese che fatturano sino a 5 milioni di euro e hanno subito un calo del fatturato del 33%, sono sostanzialmente la totalità visto che questa crisi ha colpito praticamente tutti. Si parte da un indennizzo minimo, ma che arriverà fino a oltre i 40 mila euro per le imprese che fatturavano fino a 5 milioni e hanno perso la capacità di fatturare”.

