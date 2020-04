Coronavirus, il premier Conte: "Dovremo rispettare misura di sicurezza. Ora tocca a voi"

Nella conferenza stampa di questa sera il premier Giuseppe Conte ha invitato tutti i cittadini italiani alla responsabilità nell'osservare le misure di sicurezza: "Bisogna rispettare la distanza di un metro, anche con i familiari e i parenti. Teniamo conto che almeno un contagiato su quattro è avvenuto a causa delle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo è non ammalarci e rispettare la distanza sociale. Se non rispetteremo le precauzioni la curva risalirà e andrà fuori controllo, con danni irreversibili anche per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze.

Anche il governo ha un compito specifico. Dovremo monitorare affinché la curva non risalga e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse andare fuori controllo. Abbiamo predisposto un meccanismo per intervenire sull'andamento di questa curva. Ci aspettano tempi duri, e mi rendo conto che molti vorrebbero evitare alcune restrizioni. Potremmo prendercela con chiunque, con i familiari, con l'Europa, col governo, coi politici: l'elenco è lungo. Oppure possiamo scacciare via la rabbia, il risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare la comunità, per consentire una più rapida ripresa. Dipende da noi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, e il governo farà la sua parte: serve una stagione intensa di riforme, sarà l'occasione per cambiare le cose che non vanno. Non ci tiriamo indietro".