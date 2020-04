Coronavirus, il premier Conte: "Finché ci saranno limitazioni sarà necessaria l'autocertificazione"

Una riapertura condizionata: è questo quello che ci aspetta dal 4 maggio. Pur sempre con la necessità di presentare autocertificazione per i propri spostamenti (possibili, anche all'interno della propria Regione, per comprovate esigenze lavorative, motivi di necessità o di salute". Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte: "Nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato, è difficile abbandonare lo strumento dell'autocertificazione. Fino a quando ci saranno delle ragioni che dovranno giustificare lo spostamento ci saranno le autocertificazioni. Non è un libera tutti, non possiamo permetterci di dire che si esce liberamente".