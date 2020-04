Coronavirus, il premier Conte: "Scuole chiuse fino a fine anno scolastico"

vedi letture

"Ragionevolmente, avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte: "Vi abbiamo riflettuto a lungo: è molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, il rischio di scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio è elevatissimo. Tutti gli scienziati ci dicono che riaprendo avremmo una nuova esplosione nel giro di 1-2 settimane: non possiamo permettercelo, tenendo conto dell'età media del nostro personale docente, tra le più alte d'Europa. Un'idea è quella di consentire l'Esame di Stato in conferenza personale, in piena sicurezza".