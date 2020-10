Coronavirus, il premier Conte: "Serve contenere il contagio evitando la chiusura di scuole e uffici"

"Siamo a conoscenza degli enormi sforzi fatti per adeguare i luoghi di lavoro". A dirlo il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi in occasione del Festival del Lavoro: "Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forti anche dell'esperienza della scorsa primavera dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e la chiusura di scuole e uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, ma pronti a intervenire in qualsiasi momento ove necessario. L'Italia riparte dal lavoro che necessità di uscire da una dimensione squisitamente difensiva per diventare un elemento di dinamico riscatto complessivo", ha detto.