Coronavirus, il presidente del Friedkin Group Watts nella task force per la riapertura del Texas

Marc Watts. A molti potrà non dire nulla questo nome, ma a Roma lo ricordano bene. A inizio febbraio era nella Capitale per condurre in prima persona le manovre per l’acquisizione della società giallorossa per conto di Friedkin. Due mesi dopo la trattativa è ferma a causa del coronavirus, ma il braccio destro del magnate americano fa parte del tavolo che gestirà l’uscita dalla crisi del Texas. Stiamo parlando della “Strike Force to Open Texas” voluta dal governatore Gregg Abbott e formata da una squadra di medici di livello mondiale e figure di primo piano del settore pubblico e privato.

CHI E’ WATTS - Fra questi, come detto, anche Marc Watts che, dopo aver concluso il college nel 1980 si è laureato in legge ad Harvard. Esperto di diritto societario, prima di iniziare a lavorare per Friedkin è stato vicepresidente di uno degli studi legali internazionali più famosi a Houston (e negli Usa): Locke Lord, oltre 26 anni di esperienza e 700 avvocati alle sue dipendenze. Dal 2017 al 2019 è stato anche presidente del Consiglio di Amministrazione della Federal Reserve Bank di Dallas, mentre ancora oggi siede nel Consiglio di Amministrazione di Service Corporation International (fornitore di beni e servizi funebri), di Highland Resources (investimento e sviluppo immobiliare) e Cabot Oil & Gas Corporation (società di idrocarburi). Insomma, uno che con le mani in tasca non sa proprio starci e ora cerca di far ripartire il Texas in attesa che riprenda anche la trattativa con la Roma.