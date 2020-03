Coronavirus, il prof di inglese di Rugani: "Quando ho saputo che era positivo, ho avuto paura"

vedi letture

"Avevo incontrato Daniele la settimana prima, nei primi giorni di marzo. Quando ho saputo che era risultato positivo al COVID-19, ho avuto paura per me e per la mia famiglia". Daniele Novara è il professore privato di inglese di Rugani e della sua compagna, Michela Persico. "Lei non la vedevo da qualche settimana prima, le ho scritto quando ho saputo che è incinta". Lo scorso 11 marzo la doccia fredda: "Uno shock, perché mi spiaceva davvero molto per lui e poi è cominciata a salirmi la preoccupazione sul fatto che potessi anche io essere contagiato - racconta a TMW -. Sono stato in quarantena e adesso che ho superato il periodo a rischio sono più tranquillo". Il difensore della Juve, intanto, ha proseguito la tua pratica leggendo Harry Potter in inglese: "Ha pensato di leggere questo racconto insieme a me e Michela, per perfezionare la lettura e imparare nuovi vocaboli, davvero un'ottima idea la lettura di un racconto preferito per perfezionare una lingua straniera!"