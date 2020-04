Coronavirus, in Lombardia rispetto a ieri -32 pazienti in terapia intensiva e -320 ricoverati

Continuano progressivamente a migliorare i numeri del contagio da Coronavirus in Lombardia, la regione più colpita d'Italia. Come mostrano i dati ufficiali pubblicati dalla Regione su Twitter, infatti, i ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 724, -32 rispetto a ieri, e i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.489, -302 rispetto a ieri. Dimesse/guarite, infine, 790 nuove persone per un totale di 46.172 fino ad oggi.