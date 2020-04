Coronavirus, incremento più basso dal 10/3. Più guariti, meno pazienti in terapia intensiva

Numeri ancora confortanti, quelli appena riportati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Con 880 pazienti in più rispetto a ieri si registra prima di tutto l'incremento più basso dal 10 marzo scorso. Continuano, poi, a scendere i numeri dei ricoverati in terapia intensiva (quarto giorno consecutivo) e quello dei decessi. Secondo valore migliore, in assoluto, infine per quanto riguarda il numero dei guariti dall'inizio dell'epidemia.



Tutti i numeri di oggi:

- Casi attuali: 94.067 (+880, +0,9%)

- Deceduti: 17.127 (+604, +3,7%)

- Dimessi/Guariti: 24.392 (+1.555, +6,8%)

- Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.792 (-106, -2,7%)

- Totale casi: 135.586 (+3.039, +2,3%)