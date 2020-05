Coronavirus, la Roma si riscopre unita e dal 18 Fonseca può preparare la ripresa

vedi letture

Il coronavirus ha scombinato i piani della Roma su più fronti. Dalla trattativa con Friedkin, ormai quasi saltata, a quella con Vitek che ha deciso di rimandare l’acquisizione dei terreni di Tor di Valle, zona dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Anche i conti ne hanno risentito e la prossima sessione di calciomercato potrebbe comunque veder scaricati uno tra Zaniolo e Pellegrini. Nonostante tutte queste difficoltà, la Roma, in un momento difficile come quello che l’Italia sta vivendo, si è dimostrata compatta come poche altre volte.

Il club giallorosso non ha avuto casi di giocatori che hanno lasciato il paese per allontanarsi dal virus e questo grazie anche al lavoro della società e dello staff giallorosso. La vicinanza dimostrata è stata fondamentale: a partire dalle attenzioni per le famiglie portando i pasti ai propri tesserati affinché uscissero il meno possibile. Un attenzione che giocatori e collaboratori di Fonseca hanno ricambiato rinunciando a 4 mensilità (tre di queste spalmate nei prossimi bilanci). Una forma di mutuo soccorso che evitano polemiche e alleggeriscono le casse della Roma di almeno una trentina di milioni.

Anche pubblicamente, poi, quando la società ha chiesto ai suoi giocatori più rappresentativi di scendere in campo per manifestare la voglia di riprendere gli allenamenti, nessuno si è tirato indietro. Dzeko e Pellegrini hanno guidato il resto dei compagni, rimasti piacevolmente sorpresi anche dalle molteplici iniziative della Roma contro il coranavirus. Tra i più entusiasti sicuramente Fonseca, autentico comandante del gruppo e pronto da lunedì a riabbracciare tutti i suoi calciatori insieme nel maxi ritiro di due settimane. Nel weekend Trigoria sarà sanificata ancora una volta e anche in questo caso le attenzioni saranno massime per svolgere tutte le attività in massima sicurezza.