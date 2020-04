Coronavirus, lo studio spagnolo: “Circolava da febbraio, anche prima di Atalanta-Valencia”

È impossibile rintracciare il paziente zero in Spagna, e a questo punto anche in Europa. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio condotto dall’Instituto de Salud Carlos III di Madrid sui primi 28 genomi del Coronavirus rintracciato in Spagna.

Virus circolava da metà febbraio. E attraverso ben 15 percorsi differenti. A lungo si è ritenuto, essendo Valencia la prima città con contagi divenuti pubblici, che fosse stata decisiva la partecipazione di circa 2.500 ad Atalanta-Valencia, definita dallo stesso Gori, sindaco di Bergamo una “bomba biologica” e che comunque resta un possibile moltiplicatore del contagio.

Il virus almeno dal 14 febbraio. Senza addentrarci in valutazioni scientifiche particolarmente complesse, lo studio ha identificato tre famiglie, tre ceppi virali: S, G e V. Alla famiglia S fanno riferimento proprio i casi identificati a Valencia dopo la partita, dal 26 febbraio in poi. Tuttavia, tracce della stessa famiglia circolavano in Spagna già da prima, almeno dal 14 febbraio. Inoltre, si registrano tracce del virus famiglia G attorno al 18 febbraio a Madrid. “Crediamo - ha spiegato il genetista Fernando González Candelas - che il virus sia arrivato in Spagna grazie a 15 percorsi differenti”.