Coronavirus, Lukaku: "Richiamato in Italia dall'Inter perché il campionato potrebbe ricominciare"

Godin aveva preso tre voli, tutti sotto choc di dover tornare

(ANSA) - MILANO, 21 APR - ''Sono tornato in Italia. Ci è stato permesso di tornare a casa per un po', ma siamo stati rapidamente richiamati perché il campionato potrebbe ricominciare'': è il racconto dell'attaccane dell'Inter Romelu Lukaku parlando su Instagram sulla pagina Vier con Kat Kerkhofs, presentatrice e moglie di Mertens, in cui spiega come i giocatori stranieri siano stati richiamati dal club nerazzurro. ''Il mio compagno di squadra Diego Godin, ad esempio - continua Lukaku - ha dovuto prendere tre voli per arrivare in Uruguay. Dopo alcuni giorni, è dovuto tornare. Eravamo tutti in uno stato di choc sul fatto che dovessimo tornare. Nella nostra chat di gruppo, tutti hanno temuto la quarantena di altre due settimane''. (ANSA).