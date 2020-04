Coronavirus, mai così alto il numero di dimessi e guariti. Cala ancora la terapia intensiva

Mai così alto il numero di pazienti dimessi e guariti in un giorno. Sono anche oggi confortanti i dati legati all'emergenza Coronavirus in Italia, riportati dalla Protezione Civile. Continua ad aumentare, così, il numero totale di guariti e dimessi (2.723 soltanto nelle ultime ore) con un decremento di positivi di -528 unità rispetto a ieri. In calo, come ormai da tempo, anche i ricoverati in terapia intensiva: attualmente 2.471 pazienti, -102 rispetto a ieri.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 107.709 (-528)

Deceduti: 24.648 (+534, +2,2%)

Dimessi/Guariti: 51.600 (+2.723, +5,6%)

Ricoverati in terapia intensiva: 2.471 (-102, -4%)

Tamponi: 1.450.150 (+52.126)

Totale casi: 183.957 (+2.729, +1,5%)