Coronavirus, Maldini: "Dolori molto forti, in famiglia forse l'abbiamo avuto tutti"

“Il peggio è passato. Ho un po’ di tosse, secca. Ho perso gusto e olfatto, spero tornino”. Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Maldini racconta la sua esperienza con il Coronavirus: “Non è una normale influenza, i dolori sono molto forti. Non so da chi l’ho preso. Mia moglie e mio figlio Christian hanno avuto due influenze strane: sono risultati negativi ai tamponi, ma siamo convinti che l’abbiano avuto e ne siano usciti”.

Anche suo figlio Daniel, invece, è positivo.

“Sì, ma è talmente giovane, sembra quello che l’ha preso in forma più leggera. Certo, è stata una prova dura: io vado a dormire tardi, invece ero così stanco che a mezzanotte crollavo. Psicologicamente, mi ha aiutato l’idea di non avere i genitori. Intendiamoci: li vorrei qui, darei tutto anche solo per cinque minuti. Ma se ci fossero stati sarei stato molto preoccupato per loro”.