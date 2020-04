Coronavirus, meno casi ma nel weekend meno tamponi: ieri 32.003, venerdì 65.387

vedi letture

“Nel weekend si fanno meno tamponi”. Come spiegato dal professore Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS, in conferenza stampa, solitamente nel weekend vengono effettuati meno test rispetto alla settimana, con la conseguenza che nel bollettino del lunedì (come accade oggi) il numero dei nuovi casi è generalmente inferiore rispetto a quello di altri giorni. In effetti, sommando i tamponi svolti tra domenica (32.003) e quelli svolti sabato (49.916) si arriva a un numero di 81.919 test, a fronte dei 65.387 tamponi eseguiti nella sola giornata di venerdì. Alla data odierna, a ogni modo, sono stati effettuati 1.789.662 tamponi su un totale di 1.237.317 persone (clicca qui per come leggere correttamente il bollettino).