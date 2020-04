Coronavirus, messaggi di vicinanza dagli official fan club Juve di tutto il mondo

Distanti ma uniti. La Juventus ha ricevuto decine e decine di messaggi, foto e video di sostegno dai suoi official fan club sparsi in tutto il mondo, in occasione delle festività pasquali. Da qui l’iniziativa di raccogliere tutto in un video che è stato postato ieri sui canali social. Un momento difficile in Italia per via dell’emergenza Coronavirus, ma l’affetto dei tifosi che vivono in altri Paesi è stato davvero un segno di grande vicinanza. Il cuore juventino batte in Asia, in Africa, in America e in Oceania: un intero mappamondo a tinte bianconere.