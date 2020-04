Coronavirus, no alle zone sicure: si giocherà nel proprio stadio. Anche Atalanta e Brescia?

Dove giocare le partite quando si potrà tornare in campo? Secondo il Corriere dello Sport, la linea della FIGC prevede che ogni squadra giochi i match casalinghi nel proprio stadio, rigettando l'ipotesi di individuare alcune zone sicure in giro per l'Italia. Il problema era stato posto per Bergamo (Atalanta) e Brescia, ma se in quelle aree le attività stanno riprendendo rispettando le norme di sicurezza, è ipotizzabile che anche una partita di calcio potrà essere giocata a porte chiuse in massima sicurezza.

Ipotesi secondaria. Al massimo, per queste due province (e quindi queste due squadre, Brescia e Atalanta) potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di giocare in un altro stadio nelle zone limitrofe. Ci saranno senza dubbio anche VAR e AVAR, oltre ai tecnici che abitualmente occupano lo stanzino dell'analisi video.