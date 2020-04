Coronavirus, Ricciardi (OMS): "Fino a quando non ci sarà vaccino sarà una continua lotta"

"Non tutti hanno capito che quello che ci aspetta fino a quando non avremo trovato il vaccino è una continua lotta contro questo agente patogeno. Ci saranno tanti piccoli focolai e anche il rischio che scoppi un'altra epidemia dopo l'estate. Per evitarlo va bloccato immediatamente quando si ripresenta. Visto che ci saranno certamente casi sporadici, la partita è farli restare tali". Lo afferma in un'intervista a Repubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell'OMS.