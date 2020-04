Coronavirus, rispetto a ieri -93 in terapia intensiva. 78% positivi asintomatico o con sintomi lievi

Nonostante sia tornato ad aumentare il numero di assisti positivi al Coronavirus (+256 rispetto a ieri), i dati legati alle terapie intensive e ai ricoveri ospedalieri più in generale continuano a essere confortanti nel nostro Paese. Come riporta il bollettino nazionale della Protezione Civile, infatti, tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri, 21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri, e 82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 106.103

Deceduti: 26.644 (+260, +1%)

Dimessi/Guariti: 64.928 (+1.808, +2,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.009 (-93, -4,4%)

Tamponi: 1.757.659 (+49.916)

Totale casi: 197.675 (+2.324, +1,2%)