Coronavirus. Veneto, ok a spostamenti verso seconde case e barche. Zaia: "Si potrà passeggiare"

Dalle 18 di questa sera in Veneto sarà consentito, in misura più estensiva rispetto al nuovo DPCM relativo alla fase 2, lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale. Lo ha dichiarato, annunciando la firma della nuova ordinanza, il presidente regionale, Luca Zaia: “Si può passeggiare e fare jogging, almeno nel territorio comunale”.

Sarà inoltre permesso, ai residenti in regione, lo spostamento nell’ambito del territorio regionale, per raggiungere le seconde case e le barche di proprietà che si trovino fuori dal territorio comunale di residenza. “Chi ha una seconda casa e deve controllare se ha manutenzioni da fare può raggiungerla, non per dimorare, ma per fare quello che dovrebbe fare il buon padre di famiglia”.