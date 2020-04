Coronavirus, verso la Fase 2: spostamenti dal 4 maggio, ma senza cambiare regione

Via libera agli spostamenti fuori Comune, ma non fuori Regione. È questa una delle indicazioni arrivata al governo dagli esperti che stanno lavorando alle indicazioni per la Fase 2. Dal 4 maggio si dovrebbe poter circolare liberamente all’interno del territorio regionale (non è detto che però questo valga in tutta Italia, viste le differenze nel contagio tra nord e sud), mentre per cambiare Regione servirebbe in ogni caso una motivazione (di lavoro o di necessità) e in ogni caso non scomparirà l’autocertificazione. Incognita seconde case: al momento non ci sono indicazioni.

Bar e ristoranti dovranno aspettare. Smart working ove possibile. Mentre i negozi e gli esercizi commerciali dovrebbero poter riaprire sin dal 4 maggio (con difficoltà variabili a seconda delle attività: parrucchieri ed estetisti dovranno osservare per esempio regole più stringenti), nel caso dei bar e dei ristoranti il discorso è più complesso: lecito immaginare riaperture dall’11 o dal 18 maggio, anche per consentire la santificazione dei locali e i lavori necessari a rispettare le nuove regole. Quasi scontato, invece, che almeno il servizio da asporto sia consentito già dal 4 maggio. Capitolo smart working: ove possibile dovrebbe essere indicata come modalità da preferire, anche perché per chi si dovrà recare sul proprio luogo di lavoro sarà necessario rispettare il distanziamento sociale e misurare la febbre all'ingresso. Improbabile la riapertura delle scuole prima dell’estate.