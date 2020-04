Coronavirus, Zaia: "Si potrebbero allentare subito alcune regole senza aspettare il 4 maggio"

"Le persone in isolamento in Veneto sono 12.723, 763 in meno rispetto a ieri; il numero dei positivi è di 15.692, 318 in più, ma il numero è proporzionale se si tiene conto del fatto che i tamponi sono stati 247.329. I ricoverati sono 1.477, calati di 79 unità da ieri. In terapia intensiva 190 letti occupati, meno 7 rispetto a ieri. I dimessi sono 2.051. I morti sono 900, in aumento". Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione civile di Marghera. "Il Dpcm scade il 3 maggio e la nostra posizione è che il 4 maggio si possa aprire con tutte le regole e garanzie. Se si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato, in modo che ci possa essere più consapevolezza, lavorare piano piano, scaldare ai motori e andare a regime. Con questi numeri positivi, ma che ci dicono che il virus c'è, il vero tema sarà il ritorno in autunno. Quindi, abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto, facendo una proiezione su settembre, ottobre, in cui dovremo farci trovare pronti a una ondata di infezioni".