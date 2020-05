Corradi: "Ai miei tempi era dura arrivare in Nazionale, c'era un parco attaccanti clamoroso"

Bernardo Corradi, ex attaccante, parla ai microfoni di Sky dei cambiamenti avuti dal calcio: "Il calcio è cambiato, oggi un giovane può bruciare le tappe arrivando in prima squadra e in Nazionale velocemente. C'è meno cura dei fondamentali, è diversa la crescita. Ma ai tempi miei era difficile arrivare in Nazionale, fui convocato la prima volta dopo un infortunio di Vieri ma l'Italia aveva un parco attaccanti clamoroso con Totti, Del Piero, Inzaghi, Toni, l'elenco potrebbe essere infinito. Per trovare spazio bisognava infilare un paio di campionati positivi, mentre oggi è più semplice".