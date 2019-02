Correa carica la Lazio: "Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto"

© foto di Federico Gaetano

Non si arrende Joaquín Correa, non ha intenzione di alzare bandiera bianca così come i suoi compagni. La Lazio è ancora in corsa sui tre fronti, per questo l'argentino ha caricato l'ambiente affidando il suo pensiero ai social: "Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto. Siamo la Lazio e non si molla mai", le parole del Tucu dopo il ko contro il Genoa.