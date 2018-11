Correa evita il 5° ko su 5 negli scontri diretti. Lazio, abbiamo un problema

© foto di Federico Gaetano

Non ci fosse stata la prodezza di Correa al 94', il dato della Lazio contro le grandi di Serie A sarebbe stato semplicemente imbarazzante. Il saldo resta ad ogni modo negativo e non può essere un caso. Con la sfida di questa sera contro il Milan la squadra di Simone Inzaghi ha già completato il primo giro di scontri diretti con le squadre di prima fascia e il bilancio recita: zero vittorie, quattro sconfitte e il pareggio proprio con i rossoneri, acciuffato in extremis. Per il resto sono arrivati ko, anche pesanti come il derby contro la Roma e lo 0-3 contro l'Inter, più la sconfitta casalinga contro il Napoli (1-2) e lo 0-2 inflitto dalla Juventus all'Allianz Stadium.

Quella di oggi pomeriggio nel complesso è stata la miglior prova e l'1-1 per i valori espressi in campo sta stretto alla Lazio. Ma resta il dato di fatto: neanche questa volta è arrivato il successo. Ed è un dato preoccupante per chi ha l'ambizione di volersi misurare nel palcoscenico internazionale più importante. Un dato positivo comunque c'è: da adesso fino al termine del girone d'andata non ci saranno scontri diretti.

Allargando il discorso all'era Inzaghi e a tutte le competizioni questo è il quadro: 7 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte. Un dato che fa riflettere:

Inter: 2 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte

Juventus: 2 vittorie, 6 sconfitte

Milan: 1 vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte

Napoli: 1 pareggio, 4 sconfitte

Roma: 2 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte