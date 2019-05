Correa: "Felicità incredibile, ora siamo nella storia della Lazio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta, con tanto di gol nel finale, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Questa Coppa Italia significava molto per noi, dopo una stagione in cui abbiamo dato tanto. E' una vittoria importantissima, ci lascia nella storia della Lazio. La felicità è incredibile. Non abbiamo mai mollato. Durante l'anno ci sono state difficoltà, tante partite brutte, ma questo hanno reso il nostro gruppo ancor più forte".