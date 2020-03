Correa ha chiuso il cerchio rossoblù. Ora è l’arma in più della Lazio per il rush finale

Dal rigore sbagliato a Bologna, nel girone d’andata, al gol di sabato contro il Bologna sono passati 146 giorni. Era il 6 ottobre quando Correa calciò all’88’ la palla della possibile vittoria sopra la traversa. Quell’errore avrebbe potuto compromettere la corsa Champions della Lazio, che invece ora si trova al primo posto della classica a +2 dalla Juventus (che ha una partita in meno) anche grazie alla rete del 2-0 dell’argentino nell'anticipo di questa anomala 26a giornata di campionato. "Dopo aver avuto delle difficoltà ora sto bene perché compagni e staff mi hanno trattato sempre al meglio e io con umiltà sto tornando in forma. Io, Ciro (Immobile, ndr) e Luis (Alberto, ndr) siamo come fratelli, in due anni mai un problema e questa è la nostra forza. Essere come una famiglia“, ha raccontato durante i festeggiamenti del post partita Correa, che un girone dopo ha chiuso il cerchio rossoblù e si è ripreso la Lazio.

Oltre all’episodio del Dall’Ara di quattro mesi fa, il Tucu sabato ha riscattato anche un inizio di 2020 non proprio felicissimo. Segnato dall’infortunio al polpaccio del 5 gennaio a Brescia e dalla ricaduta accusata il 26 nel derby contro la Roma. Ha perso almeno un mese mezzo, tanto che dei 900' minuti complessivi di campionato del nuovo anno ne ha giocati soltanto 332'. Caicedo si è fatto trovare pronto ed è stato determinante per la Lazio, che però ha bisogno del miglior Correa per alimentare, settimana dopo settimana, il sogno scudetto. C’è bisogno della sua velocità, dei suoi uno contro uno e dei suoi gol: ieri ha fatto centro per la settima volta in campionato, interrompendo un’astinenza che durava dall’11 novembre (doppietta con il Lecce). Contro il Bologna tornava titolare dopo tre panchine consecutive (Parma, Inter e Genoa) e ha ripagato al meglio la fiducia di Inzaghi, che a dir la verità non è mai mancata. “È un nostro top player”, ha sempre detto il tecnico, che d’ora in poi potrà contare di nuovo sul Tucu. Sabato ritroverà l’Atalanta, squadra a cui ha segnato in finale di Coppa Italia l’anno scorso e in questa stagione, all’andata, nella pazza partita della rimonta da 0-3 a 3-3. Mancano ancora tanto ma già si candida per una maglia da titolare per provare a chiudere un altro cerchio, questa volta non rosso ma neroblù.