Correa prenota un super finale di stagione: proprio come un anno fa

vedi letture

Il 24 aprile di un anno fa Correa segnava quello che lui stesso ha di recente definito il suo "gol più importante". A San Siro, contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (andata 0-0). Un destro preciso da pochi passi davanti a Reina, che ha permesso alla Lazio di qualificarsi nella finale poi vinta contro l'Atalanta: l'argentino, protagonista, ha chiuso definitivamente il punteggio con la rete del definitivo 0-2. In mezzo altri gol e prestazioni super, da giocare di primo livello, in grado di spostare gli equilibri. Correa è stato il vero trascinatore della Lazio nella seconda parte della scorsa stagione, dopo un inizio difficile dovuto anche alle difficoltà generali della squadra di Inzaghi. Quest'anno era ripartito alla grande, arrivando a novembre a quota 6 marcature in A: una in più rispetto alle 5 di tutto il campionato 2018-19. Poi ha avuto una flessione, tornando a esultare il 29 febbraio nell'ultima gara giocata contro il Bologna prima dello stop forzato. Ha avuto problemi fisici importanti, un polpaccio che per due volte in un mese lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Ha smaltito il fastidio, era tornato ad allenarsi con continuità prima che il virus facesse chiudere tutto. Durante la quarantena ha postato sempre foto e video per far vedere le sue sessioni di allenamento. "Non si molla", il suo motto. È pronto a rientrare al massimo non appena sarà possibile e Inzaghi spera che possa ripetere lo stesso percorso di 12 mesi fa. "Il Tucu è fantastico", ha detto Immobile in una diretta Instagram qualche giorno fa. Perché tutti a Formello sono consapevoli che per provare a rimanere in corsa per quel sogno chiamato scudetto (la Juve ha un punto di vantaggio) servirà il miglior Correa.