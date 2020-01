Correa rimandato all'esame 'Luis Alberto'

Fonte: Dall'inviato a Roma

Replicare un quadro di Leonardo è impossibile: ci si può avvicinare, ma non si arriverà mai alla perfezione della sua mano. Se si prova a cucinare il piatto di uno chef stellato, copiando passaggio dopo passaggio, non si raggiungerà mai il sapore dell’originale. Così come quando si intonano opere storiche di cantanti famosi. Questo perché nel mondo, in ogni ambito, esistono delle personalità speciali, con capacità innate ed esclusive. Ecco, con le dovute differenze, lo stesso concetto è applicabile al tipo di calcio che propone Luis Alberto: di nicchia. Domenica, a Brescia, era squalificato e Inzaghi per sostituirlo e non perdere qualità in mezzo al campo ha abbassato Correa. Ha avuto coraggio il tecnico, ha osato e ha vinto, perché anche l’argentino come lo spagnolo dà del tu al pallone. Il ceppo latino del resto è lo stesso, il tasso tecnico è elevato. Soltanto che Correa non è riuscito a essere determinante e brillare come quando gioca in posizione più avanzata.

L’anno finisce a maggio, c’è ancora tempo per recuperare e migliorare. Ma Correa a Brescia, nella prima di gennaio 2020, è stato rimandato all’esame da centrocampista. Non lo aveva mai fatto prima e tutti avevano messo in preventivo che avrebbe fatto fatica. Così è stato, soprattutto perché Luis Alberto fa un gioco esclusivo. È un trequartista nato, ha sempre giocato lì, ha l’indole dell’ultimo passaggio e non a caso è primo nella classifica degli assist in Serie A (11). Invece Correa ha altre caratteristiche, è più un attaccante, e in quanto tale deve giocare vicino la porta: lì diventa devastante col suo modo di guidare palla in velocità e spostarla per eludere l’intervento degli avversari. Partendo troppo lontano, non ha mai potuto sfruttare i suoi punti di forza. Nel primo tempo ha regalato la palla al Brescia per il momentaneo 1-0 di Balotelli, poi nella ripresa ha alzato il proprio raggio d’azione chiudendo la gara molto affaticato, spendendo molto. Ieri a Formello non si è allenato, verrà valutato oggi ma non dovrebbero esserci problemi circa la sua presenza sabato contro il Napoli. Tornerà in attacco, vicino a Immobile, per fare quello che più sa fare meglio. In attesa di studiare ancora e ripresentarsi all’esame ‘Luis Alberto’, perché l’anno finisce a maggio e non è scontato che Inzaghi lo riprovi ancora lì.