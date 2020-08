Corriere della Sera - Ai vertici di Adidas non dispiacerebbe vedere Messi alla Juventus

Manchester City, Inter, PSG, Manchester United... ma anche la Juventus. L'indiscrezione, dai tratti e i contorni clamorosi, viene rilanciata dal Corriere della Sera e avrebbe solide basi di fondo: ai vertici di Adidas, brand che firma le maglie della Juventus e che ha in Leo Messi il suo principale testimonial, non dispiacerebbe l'idea di vedere la Pulce a Torino. Insomma, la Pulce e la Juventus condividono il marchio, anche se è giusto sottolineare come l'investimento appaia al momento fuori portata per le casse bianconere. La possibilità di prendere il cartellino a costo zero ed il precedente CR7, tuttavia, inducono a non escludere la pista bianconera, scrive il quotidiano.