Corriere dello Sport - Milik escluso sia da lista Serie A che UEFA: non giocherà fino a gennaio

vedi letture

Arek Milik, dopo il mancato addio al Napoli, è a casa sua in Polonia. L'attaccante, spiega il Corriere dello Sport, è stato escluso sia dalla lista dei 25 per il campionato che da quella consegnata alla UEFA per le coppe europee e quindi fino a gennaio non potrà scendere in campo in competizioni ufficiali col club. Discorso in parte diverso per Llorente e Malcuit che sono presenti nella lista dei 25 e che quindi potrebbero tornare utili nell'ottica del turn over, soprattutto in Coppa Italia.