Corriere dello Sport: "Moggi confessa". Parla il manager mai pentito

"Moggi confessa". Titola così il Corriere dello Sport in edicola, riportando in prima pagina l'intervista che l'ex dirigente della Juventus ha rilasciato al quotidiano. "Manager radiato (e mai pentito", si legge sul giornale. "Con Andrea Agnelli mi sento spesso, è sveglio. Ha imparato tutto. Anche Allegri mi ascolta, Ronaldo a 33 anni non l'avrei preso", alcune sue dichiarazioni.