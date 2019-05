Corsa a Conte: Derby d'Italia, ma l'Inter ha segnato...

Fonte: Sportitalia

Derby d’Italia a tutti gli effetti, con destini che si incrociano, dispetti veri o presunti che influenzano le scelte di Inter e Juventus e decidono destini professionali degli allenatori attualmente in sella e di quelli che potrebbero subentare. I prodromi della rottura tra Agnelli e Allegri sono stati smentiti dalla mancanza della componente base che la avrebbe potuta produrre, ovvero l’incontro tra le parti. Nessun faccia a faccia, ma solo la sensazione concreta e verificata che i bianconeri stiano vagliando altre possibilità per la propria panchina. Che tra esse si possa inserire anche Antonio Conte è un passaggio obbligato, dettato da quanto abbiamo raccontato nei giorni scorsi nelle hit parade personali del tecnico salentino, ma da non dare per scontato anche in ossequio ai programmi che le due società potrebbero offrirgli. In sintesi, la volontà di Conte di tornare in bianconero non è stata ancora ricambiata da un corteggiamento altrettanto convinto, specie per le remore presidenziali; mentre da casa Inter Marotta ha palesato nei contatti intercorsi tra le parti in maniera evidente un programma di grande ambizione che prevede l’ex commissario tecnico alla stregua di elemento imprescindibile. Un ruolo che possa influenzare le scelte di mercato, e le rassicurazioni su investimenti importanti che pongono l’universo nerazzurro in una posizione di pole position, con annesse accelerazioni delle ultime ore che sanno tanto di risposta all’inserimento bianconero. Con buona pace delle remore per bilanci ed equilibri, in una finale di stagione che ha poco da scrivere sul campo ma che al di fuori dello stesso sta regalando un colpo di scena dopo l’altro.