© foto di J.M.Colomo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista Adrien Rabiot, calciatore in scadenza col Paris Saint-Germain sempre più lontano dal rinnovo del contratto col club campione di Ligue 1. La Juventus per battere la concorrenza del Barcellona - che ha già un accordo col calciatore a partire dalla prossima estate - ha deciso di attuare una nuova strategia: pagare il cartellino di Rabiot.

Il club bianconero è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro, soluzione ovviamente più gradita al PSG che altrimenti perderebbe il giocatore a zero in estate.