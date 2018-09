Corsa a Rabiot, il Milan ci prova. Ma ci sono anche Juve e Barça

© foto di J.M.Colomo

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot, uno tra i calciatori più interessanti col contratto in scadenza nel 2019. Il Milan, complici gli ottimi rapporti tra Leonardo e il giocatore, proverà a inserirsi in una corsa complicatissima. Il PSG spinge per il rinnovo, Juventus e Barcellona sono pronte a costruire ponti d'oro pur di accaparrarselo.