Jean-Clair Todibo, centrocampista difensivo classe '99, è obiettivo sia del Napoli che della Juventus. Secondo 'Tuttosport', in questo momento in vantaggio per il calciatore del Tolosa c'è il club bianconero che può contare su due vantaggi: la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo, calciatore con cui Todibo vorrebbe allenarsi, e quella di Giorgio Chiellini, modello di riferimento per il calciatore nato nella Guiana francese.