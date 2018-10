Corsa ai rinnovi: quelli imminenti e quelli complicati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La settimana dei rinnovi. Non solo quelli ratificati, già passati alla storia, ma soprattutto quelli che stanno per diventare effettivi. La pausa del campionato offre spesso e volentieri lo spunto per discutere di questi argomenti, mettendo in luce prospettive importanti per blindare i talenti più importanti di ciascuna società. In casa Inter Ausilio ha spiegato come l’affare Brozovic sia a un passo dalla definizione. Il croato aumenta il suo ingaggio e con esso anche l’ammontare della clausola rescissoria. A breve toccherà a Skriniar e Icardi. La Roma ha delle priorità da mantenere vive, quella di Manolas è decisamente impellente: il greco sarà blindato da una clausola importante alla realtà giallorossa. Per El Shaarawy ci sono ottime prospettive, nonostante ad inizio stagione non venisse considerato tra le prime scelte potenziali di Di Francesco. Anche per Under le discussioni sono aperte, specie in considerazione del fatto che molte società europee di stanno mostrando interessate. Rinnoverà Iago Falque a Torino, mente è oggetto di discussione il futuro di Zielinski: De Laurentiis vorrebbe una clausola monstre per tenere il polacco il più stretto possibile al San Paolo. Infine la Fiorentina: si parla per Chiesa ma serve chiudere alla svelta con Diakhate: il rischio svincolo è imminente e Corvino è pronto a correre ai ripari.