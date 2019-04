Corsa al Triplete: quattro squadre ancora in corsa. City per il pokerissimo

© foto di Insidefoto/Image Sport

A poco meno di due mesi dalla finale di Champions League e con i verdetti delle coppe nazionali diminiusce sempre più il numero delle papabili al Triplete. Otto le squadre in corsa per alzare la coppa dalle grandi orecchie, quattro di esse sono in corsa in tutte le competizioni anche nazionali. Una di loro, il Manchester City, potrebbe addirittura calare il poker considerando la Coppa di Lega già vinta. E, se vogliamo, con il Community Shield vinto in agosto sarebbe addirittura un pokerissimo.

Ecco le candidate all'en plein:

BARCELLONA

LaLiga: 1° con un vantaggio di +11 sull'Atlético a 7 giornate dalla fine

Copa del Rey: finale il 25 maggio contro il Valencia

Champions League: contro il Manchester United

MANCHESTER CITY

Premier League: 2° a -1 dal Liverpool con sei partite ancora da giocare

FA Cup: finale il 18 maggio contro il Watford

Carabao Cup: vincitore in finale contro il Chelsea

Champions League: contro il Tottenham

PORTO

Liga NOS: 1° a pari merito col Benfica (scontri diretti a favore del Benfica)

Taça do Portugal: finale il 25 maggio contro lo Sporting CP

Champions League: contro il Liverpool

AJAX

Eredivisie: 1° a pari punti col PSV Eindhoven (Ajax in vantaggio nella differenza reti)

KNVB Beker: finale il 5 maggio contro il Willem II

Champions League: contro la Juventus