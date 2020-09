Corsa al trono della serie A... al netto del mercato

Iniziare il campionato con l’incertezza sul pronostico finale, è un’ebbrezza che in serie A non si provava da quasi un decennio. Mai come in questa circostanza, tuttavia, le possibilità di ambire al trono diventato di proprietà praticamente esclusiva della Juventus, sono aperte e percorribili anche per altre candidate. La strategia che ha adottato l’Inter per riuscirci è stata chiara dal minuto successivo alla pace di Somma Lombarda che ha ratificato la permanenza di Conte sulla panchina nerazzurra. Imbottire la rosa di campioni over 30 ed avvezzi a quella pratica di sollevamento trofei che in casa nerazzurra è pura utopia dal 2011. A questo proposito, le prossime ore dovrebbero essere veramente quelle giuste per l’arrivo di Arturo Vidal a Milano: sbrigate le pratiche burocratiche relative ad alcune operazioni in uscita i nerazzurri sono pronti ad accogliere il cileno consegnandogli i galloni di leader mentale del progetto. Seguiranno incastri da definire, tra cessioni auspicate, Brozovic su tutte, e investimenti alla Kante che senza incassi pregressi sono destinati a restare nel campo dei desideri.

Si pende dalle labbra di Milik invece in casa Juventus, e non per portare il polacco a Torino come sarebbe stato lecito pensare sino al mese scorso, piuttosto attendendo il suo benestare al trasferimento alla Rima che permetterebbe come prima conseguenza di regalare a Pirlo quel Dzeko tanto desiderato sin dal primo approccio con la panchina bianconera. De Sciglio andrà a Roma al di fuori del pacchetto di cui sopra e permetterà ai bianconeri di programmare qualche altra operazione a sorpresa in vista del rush finale.

Chi è strettamente dipendente da un’uscita in particolare è allora il Napoli, terza pretendente al trono d’Italia in considerazione della qualità della rosa di Gattuso e delle potenzialità della stessa. Specie se dovesse concretizzarsi l’incasso pianificato per la cessione di Koulibaly al Manchester City: questione di bonus e di mancati dialoghi che dovranno essere superati, per concedere a Giuntoli la disponibilità di un tesoro da urlo per diventare il re del mercato proprio nella fase determinante. In attesa dei riscontri del campo…