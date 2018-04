Corsa Champions, Milan quasi fuori dai giochi: calendari a confronto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due posti per quattro squadre. Con Juventus e Napoli certe di un posto in Champions, sono due i posti ancora liberi in virtù del nuovo criterio di selezione. Davanti le due romane, poi l'Inter a una lunghezza e il Milan, che ha conquistato tre soli punti nelle ultime quattro giornate, quasi fuori dai giochi. Di seguito i calendari a confronto.

Roma 61 punti

Roma-Genoa

SPAL-Roma

Roma-Chievo Verona

Cagliari-Roma

Roma-Juventus

Sassuolo-Roma

Lazio 61 punti

Fiorentina-Lazio

Lazio-Sampdoria

Torino-Lazio

Lazio-Atalanta

Crotone-Lazio

Lazio-Inter

Inter 60 punti

Inter-Cagliari

Chievo Verona-Inter

Inter-Juventus

Udinese-Inter

Inter-Sassuolo

Lazio-Inter

Milan 53 punti

Torino-Milan

Milan-Benevento

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina