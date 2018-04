Corsa E. League, calendari a confronto: scatto Atalanta, crollo Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito i calendari a confronto delle squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. A quattro turni dalla fine, Inter e Atalanta sono le due squadre qualificate alla seconda competizione continentale col Milan settimo in graduatoria che può staccare il pass anche vincendo la finale di Coppa Italia.

Proprio quella partita che andrà in scena il 9 maggio all'Olimpico di Roma sarà determinante per capire se il settimo posto sarà utile oppure no per la qualificazione alla prossima Europa League: una eventuale vittoria della Juventus permetterebbe anche alla settima in graduatoria di accedere all'Europa. Dovesse vincere il Milan invece, la settima dovrebbe sperare in un arrivo dei rossoneri tra le prime sei.

Atalanta 55 punti

Atalanta-Genoa

Lazio-Atalanta

Atalanta-Milan

Cagliari-Atalanta

Milan 54 punti

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina

Sampdoria 51 punti

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Sampdoria

Sampdoria-Napoli

SPAL-Sampdoria

Fiorentina 51 punti

Fiorentina-Napoli

Genoa-Fiorentina

Fiorentina-Cagliari

Milan-Fiorentina

Torino 47 punti

Torino-Lazio

Napoli-Torino

Torino-SPAL

Genoa-Torino