Corsa Europa League, due scontri diretti e due posti da assegnare

A due giornate dalla conclusione del campionato, la lotta per l'Europa League si arricchisce di nuove prospettive dopo la finale di Coppa Italia, andata alla Juventus, in cui il Milan ha sciupato l'opportunità di mettere al sicuro un posto in Europa League. Ora rossoneri, Atalanta Sampdoria e Fiorentina si giocheranno dunque non sono il sesto posto, ma anche il settimo, meno gradito perché dà sì accesso all'Europa previo però passaggio dai preliminari. Tanti ancora gli scontri diretti, ad aggiungere incertezza in un quadro già di per sé parecchio confuso e impronosticabile. Questo, nel dettaglio, il prossimo percorso delle squadre impegnate:

MILAN (60 punti) - Solo scontri diretti per i rossoneri, che hanno il vantaggio di decidere il proprio destino ma anche di arrivare fisicamente non al top alla prossima sfida. Sfida numero uno contro l'Atalanta, a Bergamo, e due in casa, contro la Fiorentina. Europa matematica per i rossoneri già domenica in caso di successo contro gli orobici.

ATALANTA (59 punti) - La sfida casalinga al Milan e la complicata trasferta di Cagliari nel menù di Gasperini, che dopo il pari di Roma si giocherà tanto già nella gara contro Gattuso. Con un successo sul Milan l'Europa sarebbe matematica, visto che nell'ultimo turno si giocherà proprio lo scontro diretto tra rossoneri e Fiorentina.

FIORENTINA (57 punti) - Il successo a Marassi lascia i viola ampiamente in corsa per il sesto posto e la finale di Coppa Italia apre le prospettive del settimo. Si comincia al Franchi contro il Cagliari, assetato di punti salvezza e arrivato quasi alla disperazione, mentre la gara finale sarà a San Siro, contro i rossoneri e potrebbe essere uno spareggio europeo in piena regola (specie in caso di sconfitta contro l'Atalanta nel prossimo turno)

SAMPDORIA (54 punti) - Il ko contro il Sassuolo di fatto azzerra o quasi le possibilità di Europa dei blucerchiati. Contro SPAL, a Ferrara, e in casa contro il Napoli, Giampaolo giocherà quasi solo per l'onore. Solo sei punti rimetterebbero in corsa i blucerchiati, che dovrebbero però sperare in un arrivo a pari merito con una delle contendenti, avendo gli scontri diretti a proprio favore con tutte. In breve: per arrivare davanti al Milan, i rossoneri devono contemporaneamente patire due sconfitte. Un pari ed una sconfitta per l'Atalanta. Una sconfitta per la Fiorentina. Due situazioni su tre devono verificarsi contemporaneamente.

QUESTO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DELLE ULTIME 2 GIORNATE:*

Atalanta 59: Milan, CAGLIARI.

Milan 58: ATALANTA, Fiorentina.

Fiorentina 57: Cagliari, MILAN.

Sampdoria 54: Napoli, SPAL.

* in maiuscolo le partite in trasferta