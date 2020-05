Corsa, piscina e yoga: Luis Alberto non molla e punta alla ripresa

Svolge due-tre sedute di allenamento al giorno, Luis Alberto. Alterna esercizi nella palestra che ha dentro casa a scatti in giardino, lavoro nella piscina a posizioni di yoga con la moglie Patricia. "La testa è rimasta al campionato, dobbiamo continuare a lottare", ha detto la scorsa settimana. La voglia di Luis Alberto non è cambiata, neanche a due mesi dall'ultima partita della Lazio (29 febbraio, 2-0 al Bologna): è l'unica sicurezza in un momento in cui regna l'incertezza.

Si sarebbe aspettato una Primavera ben diversa, dopo una lunga ascesa. Sognava di lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto, per poi provare a raggiungere un altro grande desiderio: la convocazione con la Spagna per Euro 2020. Dovrà rinviare entrambi gli appuntamenti, ma non si è abbattuto. Dopo che quattro anni fa, alla sua prima stagione con Inzaghi, aveva pensato di smettere, il 27enne ha cambiato completamente atteggiamento. Anche grazie all'aiuto di un mental coach, ha fatto il salto di qualità dal punto di vista mentale e la sua reazione alla quarantena lo sta testimoniando. Come i suoi compagni biancocelesti (ieri è toccato a Caicedo esporsi per chiedere risposte al governo) aspetta novità. Abita all'Olgiata, quartiere residenziale a due passi da Formello, dove vorrebbe tornare il prima possibile. Prima la corsa, poi la palla e infine il campionato: un passo alla volta per arrivare poi alla firma sul rinnovo che lo proietterà, anche a livello economico, sugli stessi standard di Milinkovic e Immobile (3,5 milioni bonus compresi).