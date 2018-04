Corsa salvezza, Cenerentola merita di andare oltre la mezzanotte

Da una parte, le rappresentanti storiche della medio-bassa classifica della Serie A; dall'altra due freschissime neo patentate, una alla prima stagione in massima serie, l'altra alla seconda. Questa è la corsa salvezza a quattro giornate dal termine, con Cagliari, Udinese e Chievo che dopo un periodo in cui pensavano di essere già salve, si sono ritrovare a fare i conti con il cuore e la determinazione di Crotone e SPAL.

MERITI SUL CAMPO - Se uno dovesse fare i conti solo con la voglia di permanenza nel paradiso del nostro calcio, la provincia del pallone italiano meriterebbe sul campo la salvezza a discapito di chi, nel corso del campionato, ha scordato che lottare è fondamentale per non scendere in B.

CAGLIARI, CHIEVO E UDINESE - I numeri che saltano maggiormente all'occhio sono senza dubbio quelli relativi all'Udinese, che contro il Crotone ha subito l'undicesima sconfitta consecutiva tornando a un passo dal baratro. L'arrivo di Oddo sembrava aver cambiato le carte in tavola, tanto che dopo 5 vittorie consecutive e il grande successo a Milano contro l'Inter, qualcuno era addirittura invogliato a parlare di Europa per la squadra bianconera. Poi è arrivata la lunga crisi e ora riprendersi diventa ogni giorno più complicato. E' chiaro che la sfida di Benevento, con i sanniti già in B ma rinvigoriti dalla vittoria sul Milan, diventa l'ultimo appiglio per cambiare la recente e pessima inerzia. Il Chievo ha messo insieme solo 11 punti nelle ultime 20 giornate. Anch'esso da considerarsi un record negativo che porta i clivensi a vivere un incubo a sole quattro giornate dal termine. la squadra è esperta, come sempre nelle ultime stagioni, ma l'esperienza non ha sopperito alle mancanze tecniche e quell'atteggiamento superficiale che in alcune partite è costato carissimo alla squadra di Maran. Il Cagliari ha il calendario peggiore, visto che dovrà affrontare Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta, e soprattutto ha dimostrato di avere grandi limiti di gioco e di continuità, anche con le squadre di pari livello.

CROTONE E SPAL - Sono le potenziali cenerentole di questo torneo. In pochi avrebbero scommesso su una nuova salvezza dei calabresi e soprattutto sul rendimento della squadra di Semplici, ma il campo sta dando ragione a queste piccole del nostro torneo. Zenga ha fatto un lavoro straordinario, mandando sempre un messaggio positivo a una squadra che da mesi vive a un passo dalla Serie B. Con la vittoria esterna di Udine è addirittura uscita dalle ultime tre posizioni e le prossime due giornate potrebbero essere chiave (Sassuolo e Chievo) prima della chiusura col botto contro Lazio e Napoli. La squadra di Ferrara invece, ha inanellato una lunga striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi, dove è riuscita a bloccare tra le altre anche Juventus e Fiorentina. Adesso ha la possibilità di giocare a Verona contro l'Hellas e in casa contro il Benevento, prima di chiudere con Torino e Sampdoria. Un percorso più semplice di altri che potrebbe regalare alla squadra del patron Colombarini una salvezza dal sapore di scudetto.

VALORI - Tutto aperto e tutto ancora da decidere. Però come detto, in questa stagione, il merito pende senza dubbio verso le squadre che da inizio anno fanno la guerra su tutti i campi, compreso contro le big, pur di raggiungere un sogno. Solo il campo deciderà il futuro di queste squadre, ma non ci sarebbe da stupirsi se, in queste ultime quattro giornate, proprio Crotone e SPAL, troveranno la forza per gettare il cuore oltre l'ostacolo punendo una di quelle squadre che nel corso dell'anno hanno troppo spesso abbandonato la lotta.