Corsa salvezza, Genoa molle a Udine: ci si può rilassare a 33 punti?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 33 punti è arrivato il Cagliari ieri sera, battendo il Chievo. Alla stessa quota si ferma il Genoa, che dopo il 2-0 alla Juventus perde, con lo stesso risultato, in casa dell'Udinese. Tra pochi minuti proprio la Juve sarà in campo contro l'Empoli, altra concorrente per la lotta salvezza. Viva, anche per i rossoblù di Prandelli, ancora lontani da quei 40 punti storicamente indicati come quota per la permanenza, oggi troppo molli in un confronto diretto che avrebbe potuto chiudere il discorso e lo ha invece riaperto. A che altezza ci si può rilassare, in questo campionato di Serie A? Difficile stabilirlo in questo momento, molto dipenderà dalle gare delle prossime ore. Di sicuro, dal bianconero al bianconero i ragazzi di Prandelli non hanno fatto uno, ma due o tre passi indietro. Molli e quasi mai pericolosi, contro una squadra scossa dal cambio in panchina ma che ha messo in mostra tante difficoltà in questa stagione. Un possibile match-point salvezza, per il Grifone, è andato a vuoto. Potrebbero non servirne altri, ma sembra comunque davvero troppo presto perché ci si possa fermare.