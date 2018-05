Corsa salvezza, la folle rincorsa fino all'ultima giornata: tanti sul baratro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una corsa salvezza al ribasso. Folle. Dove squadre che parevano invischiate hanno avuto forza e coraggio per rialzarsi come il Genoa. Altre, invece, sono piombate nel baratro, vedi Chievo Verona, Cagliari e Udinese, altre hanno giocato d'orgoglio come il Crotone e altre non hanno tenuto il passo come l'Hellas Verona. A conti fatti, a tre giornate dalla fine, è retrocesso matematicamente solo il Benevento anche se gli scaligeri di Pecchia paiono a un passo. E le altre? Difficile raccontare chi abbia il calendario più o meno facile. A livello di incontri, non è agevolissimo quello di Crotone e Cagliari, ma pure il Sassuolo non è messo bene nonostante una classifica più confortante. Va meglio al Chievo anche se ha uno scontro diretto da dentro o fuori, subito, contro il Crotone.

Sassuolo (37 punti)

Sassuolo-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Sassuolo-Roma

Udinese (34 punti)

Udinese-Inter

Hellas Verona-Udinese

Udinese-Bologna

Crotone (34 punti)

Chievo Verona-Crotone

Crotone-Lazio

Napoli-Crotone

Cagliari (33 punti)

Cagliari-Roma

Fiorentina-Cagliari

Cagliari-Atalanta

Spal (32 punti)

Spal-Benevento

Torino-Spal

Spal-Sampdoria

Chievo Verona (31 punti)

Chievo Verona-Crotone

Bologna-Chievo Verona

Chievo Verona-Benevento

Hellas Verona (25 punti)

Milan-Hellas Verona

Hellas Verona-Udinese

Juventus-Hellas Verona